Plannen voor natuurbehoud en recreatie in gebied De Klaverberg in Genk, As en Oudsbergen zijn klaar

Het gebied van de Klaverberg met zijn twee mijnterrils en het nabij gelegen Heiderbos en Moorsberg strekt zich uit over Genk, As en Oudsbergen. Het is bijna 400 hectare groot en herbergt veel waardevolle natuur. Natuur waarin ook wandelaars, fietsers en ruiters graag vertoeven. Wie wat waar kan doen, is nu door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vastgelegd in een natuurbeheersplan en toegankelijkheidsregeling. Het openbaar onderzoek is vandaag van start gegaan, mensen kunnen hun opmerkingen of bezwaren tot en met 11 april 2023 indienen.