7 poelen in Bilzen worden in ere hersteld: "Water doet leven"

In Rosmeer, in de vallei van de Weyerkensbeek werden onlangs beheerswerken uitgevoerd. Populieren werden gekapt, en er werden nieuwe bomen aangeplant. Een buurtbewoner gaat dit najaar een poel gaat heraanleggen. "In september, in zijn achtertuin." Maar niet elk plekje is geschikt, weet Rymen. "Je moet natuurlijk zeker zijn dat er water is, en dat is niet meer evident in deze tijden. Maar inwoners die interesse hebben kunnen ons of de stad contacteren, en dan komen we ter plekke kijken wat de mogelijkheden zijn."