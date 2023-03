Poëziecentrum Gent verhuist ten vroegste over twee jaar van Vrijdagmarkt

Er is meer duidelijkheid over de toekomst van het Poëziecentrum Gent. De werking verhuist pas ten vroegste over twee jaar naar een nieuwe locatie, in het gebouw van de KANTL. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadsleden Karlijn Deene (N-VA) en Anton Vandaele (Groen). "Er is een overeenkomst met de Vlaamse overheid, maar er zijn eerst nog werken nodig", benadrukt schepen Sami Souguir (Open VLD).