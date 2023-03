Protest tegen bedrijf met breekwerf en puinwerken in Anzegem, gemeente sust

Zaakvoerder Sander Sulmon laat een ander geluid horen. "We doen vooral grondwerken, het aanleggen van parkings", zegt hij. "Bij afbraak is er soms steenpuin, dat willen we in Anzegem opslaan. De buurtbewoners zeggen dat er 100 vrachtwagens van ons per dag door de wijk zullen rijden, maar dat klopt niet."

"Wij zullen ook geen asbest verwerken. Als geregistreerd aannemer mogen wij asbest verwijderen, maar dat brengen wij nooit naar de site. Daarnaast zullen wij maar drie keer per jaar beton breken en dat dan voor maximaal vijf dagen na elkaar."

Buurtbewoner Bart beseft wel dat het waardevolle grond is. "Hij heeft dat nu ook al gekocht. Er zijn zeker mogelijkheden om ergens in het midden elkaar te vinden. Bijvoorbeeld als er ook voor recreatie gezorgd wordt of voor minder milieubelastende activiteiten kiest. Ik hoop dat de gemeente daar ook voor zal pleiten."