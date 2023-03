Rusland stemt in met verlenging graanakkoord, maar slechts voor twee maanden

Volgens Oekraïne is het voorstel van Rusland om het graanakkoord met twee maanden te verlengen in strijd met de oorspronkelijke overeenkomst. "De overeenkomst over de graandeal impliceert minstens 120 dagen verlenging, dus het standpunt van Rusland om het met slechts 60 dagen te verlengen is in tegenspraak met het document dat Turkije en de VN hebben ondertekend", schrijft minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov op Twitter.

Hij heeft het aanbod van Moskou echter niet formeel afgewezen, maar zegt dat Oekraïne wacht op het officiële standpunt van de Verenigde Naties en Turkije, die het akkoord ondersteunen.