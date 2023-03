Rusthuisbewoner Jef (79) opent tentoonstelling in Genk met zijn beste schilderijen: “Het is eens wat anders dan kienen en knutselen”

In een rustige plek in het woonzorgcentrum Mandana laat Jef Bollen enkele van zijn topwerken zien. “Deze is van de Molenvijver in het centrum van Genk, je ziet de kerktoren nog in de achtergrond”, vertelt hij trots. “Ik hou van felle kleuren en dat kan je hier goed zien.” Jef pas op latere leeftijd met schilderen begonnen en heeft nooit lessen hiervoor gevolgd. “Gezichten schilderen lukt me niet goed. Ik werk het liefst met bestaande afbeeldingen als voorbeeld, zo is het schilderij van de Molenvijver gebaseerd op een foto die ik heb laten maken.”