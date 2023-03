Sloop van huis van seriemoordenaar Marc Dutroux in Sars-la-Buissière gestart

In Sars-la-Buissière in de provincie Henegouwen zijn de sloopwerken van een woning van seriemoordenaar Marc Dutroux van start gegaan. Meer dan 26 jaar na de ontdekking van de lichamen van Julie en Mélissa in de tuin, start de gemeente met de afbraak. "Na overleg met de ouders van Julie en Mélissa zijn we van start gegaan met de afbraakwerken. We gaan deze site de sereniteit geven die de site verdient", zegt de burgemeester van Lobbes aan de RTBF.