Stad Gent stelt tijdelijk TikTok-verbod in op werktoestellen

De stad Gent laat het personeel niet meer toe om op een professioneel toestel of via een abonnement dat (deels) betaald wordt door de stad de app TikTok te gebruiken. Gent volgt zo de federale aanbeveling om de Chinese app te weren. Er rijzen immers veiligheidsvragen. "Er zijn aanwijzingen dat de app gebruikt kan worden voor spionage", zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). TikTok is vooral bij jongeren razend populair.

Het verbod is minstens een half jaar geldig, daarna komt er evaluatie op basis van nieuwe inzichten. "We doen in de eerste plaats een beroep op het personeel om zelf de app te verwijderen. We weten niet over hoeveel accounts het precies gaat. Op de pc's en laptops is alles al weggehaald. We bekijken nu hoe we ook de app op smartphone kunnen blokkeren", zegt Bracke. Het is nog niet duidelijk of het verbod ook betekent dat de stad het kanaal niet meer zal gebruiken op een beveiligde manier. Gent maakt nu onder meer toeristische promo op TikTok. "We gaan dat de komende dagen verder onderzoeken."