Gary Lineker presenteert volgend weekend opnieuw "Match of the day": "Blij dat we een oplossing hebben gevonden"

"De BBC en ikzelf weten dat Gary voorstander is van een dergelijke herziening", schrijft Davie. Lineker bevestigt dat. "Ik ben blij dat we een uitweg hebben gevonden. Ik steun deze herziening en kijk ernaar uit om opnieuw te kunnen presenteren."



Lineker zal volgende zaterdag al opnieuw te zien zijn in "Match of the day". Op Twitter bedankt hij zijn collega's op de sportredactie van BBC voor hun steun de afgelopen dagen. "Voetbal is een teamsport en hun steun was overweldigend."