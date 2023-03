Sterrenrestaurant Le Fox in De Panne verliest een Michelinster

Bij de verliezers is ook het sterrenrestaurant Le Fox in De Panne. Het restaurant verliest na 18 jaar één van z'n twee Michelinsterren. Voor chefkok Stéphane Buyens is het geen verrassing. Hij maakte eerder al bekend dat hij het restaurant over anderhalf jaar sluit.

Hij vindt het niet jammer dat hij het voor de laatste 18 maanden met een ster minder moet doen: "Ik wil tot op het eind sterk blijven koken, maar dan zonder die druk." Zo staat het ook te lezen op zijn Facebook-post: "We weten dat we een verhaal geschreven hebben, een instituut van charme , elegantie en traditie. We hebben kunnen ervaren wat twee sterren dragen is tijdens deze unieke 18 jaar. Deze laatste 18 maanden moeten even spetterend zijn als de 18 jaar."