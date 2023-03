Geen doodstraf, maar levenslang voor terrorist die onder anderen West-Vlaamse doodreed bij aanslag in New York

De terrorist die acht mensen heeft gedood bij een aanslag in Manhattan in New York in 2017 ontsnapt aan de doodstraf. Bij de beraadslaging over de strafmaat was er geen unanimiteit en dat is vereist voor de doodstraf. Wellicht zal hij nu een levenslange celstraf krijgen zonder kans op vervroegde vrijlating. Sayfullo Saipov (35) werd eind januari over de hele lijn schuldig bevonden. Een van de slachtoffers van de aanslag was de West-Vlaamse Ann-Laure Decadt.