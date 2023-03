Tessenderlo krijgt toch Vlaams geld voor pensioen van statutaire ambtenaren

Het Grondwettelijk hof geeft de gemeente Tessenderlo gelijk omdat ze niet kon rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse regering in de pensioenkosten voor statutaire ambtenaren. De Vlaamse regering besliste om tussen 2020 en 2025 een deel van die pensioenlast van de gemeenten over te nemen omdat die meer en meer met contractuele werknemers werken. En daardoor loopt de pensioenfactuur voor de statutaire personeelsleden op. De gemeente Tessenderlo had als een van de weinige gemeenten zelf een financiële buffer aangelegd, maar kon daardoor niet rekenen op een tegemoetkoming van Vlaanderen. En dat is discriminatie, vindt het Grondwettelijk hof.