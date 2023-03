Servies gemaakt van koeienvlaai en keukenblad van eierschalen: Kamp C in Westerlo stelt biohuis voor

Het biohuis neemt bezoekers mee in verschillende thema´s door de kringloop van biogebaseerd bouwen. Kamp C wil met dit biohuis toepassingen laten zien die vandaag en in de toekomst op de markt zullen zijn. Elk materiaal in het huis is voorzien van een QR-code waarmee bezoekers dieper kunnen ingaan op het productieproces en de eigenschappen van de producten. "We tonen bijvoorbeeld ook een keukenblad op basis van eierschalen en veenbespitten. Dit is een première die speciaal voor kamp C werd ontwikkeld", zegt Leboucq.