Tien jaar paus Franciscus: van hervormer tot bewaker van de eenheid in de Kerk

Ook kregen de afgelopen jaren bepaalde vrouwen functies binnen het bestuursapparaat van de Kerk, er zitten zelfs al leidinggevenden tussen. Op dat kantelpunt staat de Kerk trouwens: wat met leken, wat met vrouwen, wat met de priesters en de diakens?

Grosso modo kan je in de Wereldkerk drie onderscheiden: het intens geseculariseerde West-Europa (wie bij ons gaat nog naar de mis op zondag?), het diep gelovige, zieltjes winnende en conservatieve Azië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en dan is er nog de Kerk in de Verenigde Staten, omgeven door ‘the land of the free’. Maar de Kerk wordt daar met de dag conservatiever, te linken aan de conservatieve moraal bij Uncle Sam: nieuwe wetten tegen abortussen euthanasie, er is wapenbezit, Trumpisme…

Franciscus wil meer vrouwen in de Kerk, zoveel is duidelijk. Hij wou daarin al verder staan dan hij nu staat. Maar opnieuw: die tanker. Hij wil ook meer leken in de Kerk. Het synodaal congres van de voorbije dagen in Frankfurt was duidelijk: zegeningen van homoseksuele relaties moeten kunnen (let wel: niét huwelijken, voor de Kerk blijft een huwelijk een voorrecht van een relatie tussen een man en een vrouw).

Het congres wil ook vrouwen als diaken én wil het celibaat voor priesters in vraag stellen. Duidelijk is dat Franciscus dat ook wil, duidelijk is ook dat dat maar langzaamaan zal ingevoerd geraken. Maar minstens even duidelijk is dat de Kerk het zal moeten doen, of er dreigt (er is) een personeelsprobleem. De roepingen kalven af, de pastoors vallen weg, er moet elders gekeken worden.