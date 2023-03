Waarom spreekt paus Franciscus mij aan?

Mijn vriend geeft les in het secundair onderwijs en concreet is dat in de beginjaren een heel uitdagende job met werk letterlijk de klok rond. Dat heeft als gevolg dat de weekavonden en zelfs het weekend opgaat in zijn werk. Enerzijds is dat jammer, maar anderzijds zijn we het als koppel ook eens over het maatschappelijk belang van zijn werk en daarom is het nodig dat ik hier geduldig mee omga en hem blijf steunen in plaats van te jammeren.

De paus is ook bijzonder realistisch over relaties: "niemand zegt dat dit gemakkelijk is." Hij spreekt over moeilijkheden, ruzies, geweld en scheiding. Hij merkt moeilijkheden op in de huidige maatschappij zoals het groeiend individualisme, de cultuur van het voorlopige, lange werkdagen en schadelijke tendensen voor serieuze relaties zoals pornografie.