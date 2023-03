UHasselt en LRM lanceren leerstoel voor versterking ondernemend landschap in Vlaanderen

Vlaanderen kende al een serieuze groei op vlak van ondernemerschap, maar internationaal blijven we wat in het midden bengelen. Daarom slaan LRM en UHasselt de handen in elkaar voor het LRM Chair of Entrepreneurship. Dat is een leerstoel die ons ondernemend landschap wil helpen versterken.

De leerstoel zal zich richten op drie verschillende pijlers: "We kijken naar de duurzaamheid van de groei om ervoor te zorgen dat zij die starten ook echt goed kunnen doorgroeien", zo begint professor Pieter Vandekerkhof van de Universiteit Hasselt. De andere pijlers zijn duurzame investeringen en investeren in langdurige partnerschappen.

Tom Vanham, algemeen directeur van LRM, verwoordt het zo: “We gaan kijken of duurzaamheid een positief effect heeft op het ondernemerschap en op de groei van bedrijven. We gaan ook kijken hoe we onze start-ups sterker kunnen maken en laten doorgroeien tot scale-ups en grote bedrijven."