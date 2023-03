Ontsnapte Rüppells gier huppelt en vliegt rond in Lier

"Op de foto's kunnen we duidelijk zien dat het niet gaat over een vale gier, maar over een Rüppells gier", zegt Ilse Segers van de ZOO. Dat soort gieren zitten niet in Planckendael. In de zoo in Antwerpen wel, maar daar is er geen ontsnapt". De vogel is gemiddeld 101 cm lang, weegt 6,8 tot 9,0 kg en heeft een spanwijdte van 230 tot 250 cm. Ze komen voor in Afrika. Ze leven in kolonies en vormen paren voor het leven. Ze worden 40 tot 50 jaar oud.