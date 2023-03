Vandalisme aan hondenlosloopweide in Wespelaar

"Op de hondenlosloopweide aan het kerkhof in Wespelaar, bij Haacht, heeft de politie vandalisme vastgesteld", vertelt schepen van dierenwelzijn Jos Verdeyen (CD&V). Er zijn verschillende lege en kapotte bierflesjes aangetroffen. "Er zijn beschadigingen aangebracht aan de hondenlosloopweide zelf en er is ook een grote hoeveelheid glas gevonden", zegt de schepen nog. "De politie heeft ingegrepen en heeft de hondenlosloopweide buiten werking gesteld zodanig dat niemand zich daar kan kwetsen. In de loop van de dag zullen de mensen van de groendienst alles opruimen. De politie voert het onderzoek verder naar wie verantwoordelijk is voor het vandalisme", zegt Jos Verdeyen nog.