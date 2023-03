Vernieuwing waterleiding in straten boven mergelgroeven in Riemst is gestart 

In Zussen, een deelgemeente van Riemst, is gestart met de vernieuwing van de waterleiding. De oude gietijzeren waterleidingen in de Misweg, de Mergelstraat, de Pastoor Bollenstraat en de Mgr. Trudo Jansstraat worden vervangen door waterleidingen in kunststof. Onder deze straten bevinden zich delen van de mergelgroeven. In januari is er nog een verzakking geweest door een waterlek in de Misweg.