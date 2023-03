Viaduct van Vilvoorde ondergaat grondige renovatie: 8 jaar hinder

Het Viaduct van Vilvoorde werd in de jaren zeventig ontworpen om 100 jaar te kunnen meegaan. Een kleine 50 jaar na 1978, toen de eerste auto's gebruik maakten van het Viaduct, bevindt het bouwwerk zich echter in een slechte toestand. Vandaag rijden er dagelijks 90.000 voertuigen in de twee richtingen over de brug, die 22 rijen pijlers heeft en 1,7 kilometer lang is.

"Het viaduct is iets meer vermoeid geraakt dan verwacht bij het ontwerp, door het intensieve gebruik", vertelt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, het agentschap dat instaat voor de renovatie. "Daarom voeren we een grondige renovatie uit van de volledige structuur van de brug. Voor bouwwerken zoals dit is het niet onlogisch dat we halverwege de levensduur een grootscheepse renovatie uitvoeren."