Vier jaar cel voor brandstichting in manege Balen, vier paarden kwamen om het leven

Een man uit het Limburgse Ham is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een brandstichting in Balen. Hij stak er 's nachts hooi in brand in de manege van zijn ouders aan de Kempenstraat. Vier paarden stierven in de vlammen. De man moet al zeker 73.000 euro schadevergoeding betalen voor de gestorven paarden.