Vlaamse ombudsman Bart Weekers wordt algemeen directeur van gemeente Riemst

Na 12 jaar te hebben gewerkt als Vlaamse ombudsman, wordt Bart Weekers de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Riemst. "Ombudsman is een mandaat en dat is succesvol afgerond na 2 maal 6 jaar", zegt Weekers. "En dan komt er een moment in je loopbaan waarop er iets passeert dat heel aantrekkelijk is. In dit geval is dat de job van algemeen directeur van de plaats waar ik woon, in Riemst. Daar gaan we met veel goesting aan beginnen."