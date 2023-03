Vrienden Sanda Dia na eerste procesdag: "We hopen op de waarheid en schuldbesef, daar wachten we nog steeds op" 

Robrecht Cleiren en Lucas Serrien, twee van de beste vrienden van Sanda Dia, waren vandaag aanwezig op de eerste zittingsdag. "We waren aangenaam verrast hoe vlot het vandaag verlopen is", vertellen ze in "De afspraak".

"Vorige keer in Hasselt verliep alles heel moeizaam. Ik had verwacht dat ik opnieuw heel gefrustreerd ging worden, maar dat was deze keer een pak minder", zegt Robrecht. "Er was veel minder rumoer dan vorige keer. Iedereen kreeg de tijd om aan het woord te komen en er was minder chaos", vond ook Lucas.