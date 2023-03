Vrouw krijgt celstraf na "pedagogische tik" aan zoon: waarom geven sommige ouders hun kind zo'n tik en wat is het alternatief?

"Het was nooit de bedoeling van de moeder om haar zoon pijn te doen", vertelde Benoît Lemal, de advocaat van de vrouw uit Evere in de rechtszaal. "In ons land is een pedagogische tik eigenlijk ook niet strafbaar", voegde hij nog toe.

En dat vindt opvoedingsexpert Noens jammer. "België is één van de weinige landen dat het recht op geweldloos opgroeien nog niet in de wet heeft opgenomen. We pleiten er met het kenniscentrum al jaren voor om dat wel te doen."