Vrouwenorganisatie Ferm rekruteert in Limburg op drukbezochte plaatsen: “Onze doelgroep gaat niet naar een jobbeurs of komt niet naar ons kantoor”

Daarom werd er zondagmiddag gerekruteerd aan de Trixxo Arena in Hasselt waar op dat moment een tweedehandsbeurs was: “Onze slogan is ‘zet je tanden in een job bij Ferm’, dus wij wilden mensen aan de hand van een appeltje uitnodigen om even te komen luisteren en een praatje met ons te komen maken. De beurs was een groot succes want er waren 4.000 bezoekers, en wij hebben 1.500 appeltjes en folders kunnen uitdelen aan mensen die onze stand passeerden.”