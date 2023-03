VS, VK en Australië bundelen krachten voor nieuwe generatie nucleaire onderzeeërs

Hun leiders - de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Rishi Sunak en de Australische premier Anthony Albanese - ontmoeten elkaar vanavond in San Diego in de Amerikaanse staat Californië, om te spreken over AUKUS, het militaire partnerschap voor de Stille en de Indische Oceaan dat de drie landen in 2021 hebben opgericht. De alliantie is vooral bedoeld om de groeiende macht van China in te tomen.