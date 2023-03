"Een grote stap terug": VS-president Joe Biden keurt omstreden "Willow"-boorproject goed

Maar: de president voegde er wel fijntjes aan toe dat hij niet gekant is tegen olieboringen in Alaska. Het mag gewoon niet in de natuurgebieden gebeuren. De plaats waar het Willow-project komt, is geen natuurgebied. Een plotse ommekeer van beleid is het dus niet, maar helemaal in de lijn met de klimaatdoelstellingen van Biden is het dan ook weer niet.