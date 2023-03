Zelzate lanceert noodsticker voor 65-plussers: “Hiermee kunnen levens gered worden”

De gemeente Zelzate heeft een noodsticker ontworpen die ervoor moet zorgen dat mensen die in nood zijn, sneller geholpen kunnen worden. Op de sticker kunnen de namen van de bewoners geschreven worden, de nummers van drie contactpersonen en de huisarts.

Daarnaast is er ook ruimte voor belangrijke medische informatie, zoals bijvoorbeeld allergieën of aandoeningen, zoals diabetes. “Zo kunnen ambulanciers, politie of brandweer in één oogopslag belangrijke informatie vinden en sneller contactpersonen bereiken”, vertelt schepen van seniorenbeleid Isabel Dellaert (Vooruit). “Hiermee kunnen levens gered worden.”

De sticker is vooral bedoeld voor 65-plussers en hulpbehoevende alleenstaanden. De noodsticker kan gratis afgehaald worden in het gemeentehuis, het OCMW, de bibliotheek en dienstencentrum De Kastanje.