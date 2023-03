200 bezwaarschriften tegen mogelijke komst van villawijk in Oosterzele

De gemeente heeft beloofd alle bezwaren te bekijken, te bestuderen en ter harte te nemen. Dat het terrein in woongebied ligt, daar kan de gemeente naar eigen zeggen niet omheen. "Maar dat betekent niet dat alles al beslist is", legt schepen De Turck uit. "Het is wel zo dat het gebied op de best mogelijke kwalitatieve manier moet ingevuld worden. Er moet een kwalitatieve ruimtelijke invulling van gebeuren, er moet rekening gehouden worden met de buurt en met de mobiliteit."

De bomen mogen in het gebied staan, maar "mogelijk moet er anders mee omgegaan worden qua invulling en moet er een andere intekening van de plannen gebeuren in functie van wat er aanwezig is van bomen en natuur." De gemeente gaat dit nu bekijken en heeft beloofd terug te koppelen naar de actievoerders.

Volgens die actievoerders gebeurde het onderzoek naar de bomen niet grondig genoeg. "Inderdaad, zij zeggen dat de aanvrager niet genoeg gemotiveerd heeft. Onze administratie zal dit verder onderzoeken."