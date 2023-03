61-jarige bestuurder komt om het leven bij ongeval in Malderen 

Een 61-jarige bestuurder uit Buggenhout kwam om het leven na een opmerkelijk verkeersongeval in de Zwaluwstraat in Malderen. De man miste in de nacht van maandag op dinsdag met zijn auto een scherpe bocht en reed rechtdoor. Daarna reed hij over een verkeerseiland met groen tussen de rijweg en de spoorweg en ramde daarbij een boom. De bestuurder ging daarna door een haag en raakte tenslotte een tuinhuis waardoor zijn auto over de kop ging. “De opgeroepen MUG-arts stelde meteen het overlijden van de bestuurder vast. Gezien er geen tussenkomst was van een andere partij, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle Vilvoorde.