Binnenkort totaalaanpak van zwerfvuilprobleem in Aalst, app "De Click" moet daarbij helpen 

"Mensen ergeren zich enorm aan zwerfvuil hier in Aalst, maar even goed in andere steden en gemeenten", steekt schepen Katrien Beulens (N-VA) van wal. "We hebben er al heel wat aan gedaan. Met het project Zorgzame Buurt bijvoorbeeld gaan medewerkers rond in Aalsterse woonwijken om er zwerfvuil op te rapen." Maar dat blijkt niet genoeg en daarom gaat Aalst binnenkort een grotere, totaalaanpak voorstellen. "We gaan inzetten op communicatie, preventie en sensibilisering", gaat Beulens door. "Maar ook aan de kant van de handhaving willen we meer dan een tandje bijsteken."