Bekende Chinese striptekenaars geven workshop in striptekenatelier van Temse

Maandagavond kwamen twee bekende Chinese striptekenaars naar het striptekenatelier van Temse. Daar gaven ze een unieke workshop aan de leerlingen. "Temse is de stripgemeente van Vlaanderen, dus dit moest hier een plaats hebben", zegt leraar Anton Van Steelandt.

De twee stripauteurs werkten al mee aan grote realisaties. Zo was hun werk onder andere te zien in animatiefilms zoals 'Minions' en 'How to Train Your Dragon'. De workshop in Temse was dan ook een groot succes.