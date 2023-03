België telt 3.500 horecazaken méér dan voor corona: "Te danken aan steunpakket en creatieve ondernemers"

Over die veerkracht en creativiteit kan Taike Verdonck meespreken. De opening van haar lunchzaak Bar Blom in Leuven viel net in het weekend van de eerste lockdown. "We zijn toen meteen met take-away gestart en hebben via sociale media veel wijnwandelingen georganiseerd. Door de combinatie van zulke initiatieven en de steunmaatregelen wisten we te overleven."