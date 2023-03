Burgemeesterswissel in Holsbeek: Bram Van Baelen vervangt burgemeester Hans Eyssen

De nieuwe burgemeester, Bram Van Baelen, is al 10 jaar in het gemeentebestuur actief als raadslid, en sinds 2019 als schepen. Hij is jurist, en werkt momenteel nog aan de KU Leuven. "Bram heeft alle capaciteiten om een goeie burgemeester te zijn. Sinds hij in het schepencollege zit, hebben wij alle zaken ook altijd samen besproken. Hij is erg goed voorbereid."