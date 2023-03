Celstraffen tot 4 jaar voor ontvoering van twintiger in Merksem

Drie Brusselaars hebben van de rechtbank in Antwerpen celstraffen tot 4 jaar gekregen voor de ontvoering van een man in Merksem. Vorig jaar kon de politie het slachtoffer, een twintiger uit Wommelgem, uit de koffer van een auto bevrijden, nadat die gecrasht was in Merksem. Volgens het slachtoffer was het motief voor de afrekening dat hij tijdens een feestje in Brussel geld zou hebben gestolen.