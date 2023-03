Centrum van Tremelo moet binnenkort veiliger worden voor fietsers

In Tremelo worden een 30-tal straten binnenkort een fietsstraat. In de bebouwde kom van Tremelo en Baal zal de maximaal toegelaten snelheid naar beneden worden gehaald. "Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor het gemeentebestuur. We willen een veiliger fietsbeleid", bevestigt schepen van Mobiliteit Nick De Rijck (N-VA). "De aanbesteding is al gebeurd en we zaten al samen met de aannemer. De omgeving rond de scholen gaan we verkeersveiliger maken en we gaan trajectcontroles invoeren. Die dienen om de snelheid naar beneden te halen, vooral in zones rond de scholen. De ANPR-camera's zullen vanaf 4 april operationeel zijn."

In de meeste straten waar nu nog 70 kilometer per uur mag gereden worden, zal de snelheid verlaagd worden naar 50 kilometer per uur. In de fietsstraten, rond de scholen en op sommige gevaarlijke kruispunten, wordt het zone 30. "Enkel de straten met doorgaand verkeer, waar al fietspaden liggen, wordt de snelheid behouden op 70 kilometer per uur", aldus nog schepen Nick De Rijck.