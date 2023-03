CHECK - Is stikstof schadelijk voor pimpelmeesjes?

Waarover gaat dit? In Nederland was de hele stikstofdiscussie een belangrijk campagneonderwerp in aanloop van de verkiezingen van 15 maart. In een verkiezingsdebat had Mirjam Bikker van de ChristenUnie het over de stikstofproblematiek. Ze had het daarbij over hoe pimpelmeesjes "door hun pootjes zakken" ten gevolge van het stikstofoverschot.

Wat blijkt? Hoewel er op het internet heel lacherig over de uitspraak werd gedaan, klopt het verhaal wel. Te veel stikstof in de bodem kan leiden tot verzuring. Planten en plantenetende insecten nemen dan minder calcium en andere mineralen op, net als de insecten die op die planten leven en die de voedselbron vormen van vogels zoals pimpelmezen. Calciumgebrek bij de vogels leidt vervolgens tot meer broze eierschalen en gebroken pootjes bij mezenjongen.