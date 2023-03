Clown uit Dendermonde veroordeeld voor aanranding minderjarige tijdens hypnosesessie tegen bedplassen

De rechtbank in Leuven veroordeelt een clown uit Dendermonde voor zedenfeiten met een minderjarige uit Boutersem tot 18 maanden cel en een schadevergoeding van 9.000 euro. De man van 53 uit Dendermonde is geen onbekende in het clownsmilieu. Hij noemt zichzelf ‘bedplascoach’ en behandelde in 2008 een jongen van tien uit Boutersem. Tijdens individuele sessie ‘onder hypnose’ kwam het tot ongewenste intieme aanrakingen. De clown was eerder al een veroordeeld tot vier jaar gevangenis voor het aanranden van twee minderjarige clownsassistenten.