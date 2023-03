Al meer dan 100 doden na uitzonderlijke tweede doortocht van cycloon Freddy in Zuidoost-Afrika

De cycloon Freddy kwam zondag voor de tweede keer aan land in Mozambique. Dat ging gepaard met enorme hoeveelheden regen, felle wind en overstromingen. Daarna trok de cycloon door naar Malawi.

In de twee landen zijn de voorbije dagen al zeker 100 mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen in Malawi, vooral in de economische hoofdstad Blantyre. Verschillende regio's in het zuiden van het land zijn tot rampgebied uitgeroepen. Dat is ook het geval in de regio van Blantyre.

Het is dus al de tweede keer dat Freddy aan land gaat in Zuidoost-Afrika. Eind februari trok hij al eens over het eiland Madagaskar om vervolgens op 24 februari op het vasteland aan land te gaan in Mozambique. Het dodental bij die eerste doortocht varieert naargelang de bron, sommige bronnen spreken van 27 doden. Na die eerste doortocht trok de storm noordwaarts en boog hij terug richting zee waar hij boven het warme zeewater weer aan kracht won.