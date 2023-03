Daders gevat van reeks van woninginbraken in Deerlijk

De politiezone Gavers maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te herinneren aan enkele tips om woninginbraken te voorkomen.

- Vervang standaardsloten op uw deuren en ramen door stevige, hoogwaardige sloten die niet gemakkelijk met een schroevendraaier kunnen worden geopend. Zorg ervoor dat de sloten voldoen aan de veiligheidsnormen.

- Installeer veiligheidsbeslag op uw deuren en ramen. Dit beslag is speciaal ontworpen om inbraak met een schroevendraaier tegen te gaan. Het beslag is voorzien van een stalen plaat die voorkomt dat de schroevendraaier in de opening kan worden gestoken.

- Plaats raamboompjes op uw ramen. Dat zijn metalen grendels die voorkomen dat het raam geopend kan worden zonder de boompjes eerst te openen. Hierdoor wordt het voor inbrekers moeilijker om met een schroevendraaier het raam te forceren.

- Beveilig het glas in uw ramen en deuren. Dit kan door middel van veiligheidsfolie of door het plaatsen van gehard glas. Hierdoor wordt het moeilijker om het glas te breken en in te breken.

- Verwijder alle opstapjes en ladders uit uw tuin. Die kunnen inbrekers helpen om toegang te krijgen tot uw huis via ramen op de eerste verdieping.

- Installeer buitenverlichting rondom uw huis. Hierdoor wordt het voor inbrekers moeilijker om ongezien uw huis te benaderen. Bovendien schrikt fel licht inbrekers af.

- Zorg voor een bewoonde indruk van uw huis, zelfs als u niet thuis bent. Dat kan door middel van tijdschakelaars die uw verlichting automatisch aan- en uitschakelen of door buren te vragen om uw post op te halen en uw gordijnen te openen en sluiten.