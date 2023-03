De "heksenjacht" op de Oegandese LBGTQ+-gemeenschap

In het Afrikaanse land Oeganda nemen mensenrechtenorganisaties een grote toename in het geweld tegen de LBGTQ+-gemeenschap waar. In februari alleen al hebben meer dan 110 mensen zich gemeld bij de organisatie Sexual Minorities Uganda (Smug). Ze getuigen over seksueel geweld, arrestaties wegens hun geaardheid en incidenten waarbij ze zich openbaar moesten uitkleden. "Zoiets hebben we in jaren niet meer gezien", zegt Frank Mugisha, directeur van Smug.