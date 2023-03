Ontsnapte gier in Lier is na twee dagen gezond terug bij zijn valkenier

Heel wat Lierenaren konden zondag de ontsnapte Rüppells gier spotten in Lier in de buurt van het Hof van Nazareth. Het dier was ontsnapt bij zijn eigenaar, een valkenier, die het dier niet kon vangen. De grote roofvogel is ongeveer een meter lang, en de spanwijdte van zijn vleugels is ongeveer 2,5 meter. De eigenaar heeft nu aan de politie laten weten dat hij het dier heeft kunnen vangen en dat het gezond is.