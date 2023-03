De stad Beringen gaat straatintimidatie aanpakken

"Het is de bedoeling om dat nu eens allemaal goed in kaart te brengen en dan maatregelen te nemen", vertelt schepen Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V). "We hebben het gevoel dat er straatintimidatie ís, maar dat is niet echt meetbaar. Het gaat heel dikwijls over een gevoel dat je je geïntimideerd voelt, maar is dat ook zo?" Daarom gaat het eerst ruim in kaart gebracht worden, samen met jongeren. Daarna worden er beleidsaanbevelingen opgemaakt en wordt er gewerkt op preventie.