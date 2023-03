"Wij geloven beloftes van directie niet": honderden boze werknemers van Delhaize voeren actie in Zellik voor aanvang ondernemingsraad

Delhaize heeft momenteel nog 128 winkels in eigen beheer, met eigen loon- en arbeidsvoorwaarden. In die winkels werken zo'n 9.000 personeelsleden. Zelfstandigen baten nu al het merendeel van de Delhaize-winkels uit onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go. Dat gaat in totaal om 636 zelfstandige supermarkten. Volgens Delhaize is dat model meer winstgevend.