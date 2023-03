Dieven breken container van voetbalclub SKS Herentals open en stelen voor 2.500 euro aan materiaal 

De voetbalclub gaat haar dure gereedschap voortaan op een andere plek bewaren om nog meer diefstallen te voorkomen. "We gaan vanaf nu onze dure machines in de lokalen zetten. Daar is camerabeveiliging en staat een alarmsysteem", zegt Van Nueten. "We gaan geen waardevolle spullen meer in de containers zetten, dat is de les die we hieruit getrokken hebben. We hebben weinig hoop dat we de gestolen spullen nog zullen terugzien."