Digitaal paspoort met gegevens over oorsprong en traject van diamanten voorgesteld in Antwerpen: "Moet de markt transparanter maken"

Het Belgische softwarebedrijf iTraceiT heeft in Antwerpen een diamantpaspoort voorgesteld. Dat zorgt ervoor dat je als klant of handelaar de oorsprong en het traject van de edelstenen kent. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de vraag tot een boycot van Russische diamant, is de vraag naar transparantie alleen maar prangender geworden, aldus het softwarebedrijf.