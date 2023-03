Verkeersagressor die koppel bedreigt met ijzeren staaf krijgt celstraf van 37 maanden, met uitstel

Bij een eerder incident in het verkeer had hij een auto geramd en de inzittenden met de dood bedreigd. Daarvoor krijgt hij een celstraf van 37 maanden onder voorwaarde. De man wordt niet veroordeeld voor poging tot doodslag, omdat hij volgens de rechtbank niet de intentie had om te doden. De advocaat van één van de slachtoffers vindt dat de verkeersagressor er goedkoop van af komt.

Meester Peter De Becker: "Ik vind het opvallend mild. De man krijgt wel een celstraf van 37 maanden, maar dat is onder voorwaarden. Hij moet dus niet echt naar de cel. En ook de poging tot doodslag is volgens de rechtbank niet voldoende bewezen. Vandaar dat ik het toch allemaal zeer mild vind."

De man mag vijf jaar lang niet alleen rijden in het verkeer: er moet altijd een begeleider naast hem in de auto zitten. De komende vijf jaar mag hij ook geen alcohol meer drinken.