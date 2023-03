Drie gewonden na ongeval tussen twee wagens en een vrachtwagen in Pittem

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 11.30 uur in de Tieltstraat in Pittem. Twee wagens en een vrachtwagen reden in de richting van Tielt toen ze net voor het kruispunt met de Vijfstraat elkaar raakten. Eén van de wagens belandde daardoor in een gracht. "In de wagen zat een ouder koppel. De man die achter het stuur zat, konden we makkelijk uit de auto helpen. Zijn vrouw zat gekneld en moesten we bevrijden", zegt brandweerofficier van Pittem Rob Nachtergaele.

De vrouw werd zwaargewond overbracht naar het ziekenhuis. Haar man en de bestuurder van de andere wagen raakten allebei lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur kwam er met de schrik van af. Door de klap waren beide voertuigen zwaar beschadigd. De politie moest een tijdlang het verkeer omleiden.