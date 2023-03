Duikinstructeur krijgt drie maanden cel met uitstel voor fataal ongeval in de Noordzee

Op zondag 15 september 2019 zouden de duikinstructeur en het koppel uit Torhout naar een wrak voor de Noord-Franse kust duiken. Maar ze waren te laat vertrokken en daarom besliste de instructeur in laatste instantie om naar een ander wrak te duiken. Wat er precies gebeurd is onder water, zal nooit helemaal duidelijk worden. Vermoedelijk is de vrouw in de problemen gekomen. Haar man probeerde haar te redden en raakte zo zelf in de problemen. Het lichaam van de vrouw werd pas een jaar later teruggevonden, de man is nog altijd spoorloos.

Volgens de rechter toonde de duikinstructeur een duidelijk gebrek aan voorzichtigheid. En daarom is hij schuldig aan de onopzettelijke dood van het koppel. "De instructeur had de leiding over de duikuitstap en het blijkt duidelijk dat hij de beslissingen nam. Hij bepaalde het uur, het duikvenster en gaf de briefing. En hij besliste om naar een ander wrak te duiken dan eerst gepland. Hij liet ook toe dat het koppel samen ging duiken hoewel hij wist dat de vrouw niet de nodige brevetten had om zo diep te duiken naar dat bepaalde wrak. Op zijn eigen website van de duikschool stelt hij dat er minstens 50 duiken nodig waren voor er kon gedoken worden in de Noordzee. En de vrouw had er nog maar 33."