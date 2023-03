Twee meisjes opgepakt op verdenking van moord op Luise (12) in Duitsland

In Duitsland wordt de behandeling van een meisje van 12 jaar dat verdacht wordt van moord bepaald door de "Jugendgerichtsgesetz" (JGG), in het Nederlands "Jeugdrechtbankwet". Deze wet regelt de juridische procedures en de straffen die kunnen worden opgelegd aan minderjarigen tussen de 14 en 17 jaar oud die beschuldigd worden van het plegen van een strafbaar feit.

Aangezien het meisje jonger is dan 14 jaar en daarmee onder de strafrechtelijke leeftijdsgrens valt, kan zij niet strafrechtelijk vervolgd worden in Duitsland. In plaats daarvan kan zij wel worden onderworpen aan een vorm van jeugdzorg of jeugdreclassering, afhankelijk van de ernst van het gepleegde misdrijf en de individuele omstandigheden van de zaak.